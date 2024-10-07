Olay, 2 Nisan’da Gayrettepe’deki 16 katlı bir binanın eksi 1 ve eksi 2'nci katında faaliyet gösteren gece kulübünde meydana gelmişti. Yangında 29 kişi yaşamını yitirirken, duruşma İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Silivri’deki Marmara Cezaevi'nde gerçekleştirildi. Duruşmaya 5 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve müştekiler katıldı; bazı müştekiler ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mahkemede, dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları ve diğer kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 13 sanığın dava dosyasının ana dava ile birleştirildiği belirtildi.

Savunma yapan tutuksuz sanık Ahmet Mithat Şermet, 2004-2018 yılları arasında belediyede imar müdürü olarak görev yaptığını, kendisine sunulan belgeleri okuyamadığını ve imzasının iptal edilen bir ruhsatta bulunduğunu ifade etti. Hayatını kaybeden Cengiz Aksoy'un annesi Fatma Aksoy, oğlunu işe yolladığını ve sabah cenazesinin geldiğini belirtti. Müşteki Esra Tan ise gözyaşları içinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taşeronlar ve sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme, sanık avukatlarının savunma yapabilmesi için duruşmayı yarına erteledi. Duruşmanın ardından yangında hayatını kaybeden aileler adına konuşan müşteki Emine Kaya Baş, olayın bir kaza değil, iş cinayeti olduğunu vurgulayarak, belediye yetkililerinin gerekli denetimleri yapmadığını belirtti.

Yangında, 2'si yabancı uyruklu 29 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 9 şüphelinin 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Ayrıca, 13 şüpheli için 'görevi kötüye kullanma' ve 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlarından da ayrı ayrı ceza istenmişti. İki dava dosyasının birleştirilmesine karar verilmişti.