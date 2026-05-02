Maçtan dakikalar

7. dakikada Ndiaye’nin ara pasında ceza sahası içinde kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Mouandilmadji’nin vuruşunda meşin yuvarlak, Günay'a çarpıp kornere gitti.

9. dakikada orta saha Victor Osimhen'den aldığı topla hızla ilerleyen Yunus’un sağ kanattan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

22. dakikada Yalçın’ın pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

31. dakikada Sane’nin kale karşıdan gören noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan iki hamlede topu kontrol etti.

36. dakikada Sane’nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Okan son anda parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı çeldi.

44. dakikada Yalçın'ın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

52. dakikada Barış’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Abdülkerim’in kafa vuruşunda kaleci Okan topu kurtardı.

56. dakikada Yunus’un pasında ceza sahası sol çaprazdan Osimhen’in şutunda top direğin solundan auta çıktı.

57. dakikada Mouandilmadji’nin pasında penaltı noktasında topla buluşan Ndiaye’nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

60. dakikada Samsunspor ceza sahası önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Sane’nin şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

63. dakikada Osimhen’in hatalı geri pasında topla buluşan Mouandilmadji’nin şutunu önlemek için ceza sahası dışına çıkan Günay topa elle müdahale ettiği için kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

68. dakikada defansın hatalı geri pasında topla buluşan Mendes’in şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

71. dakikada Yalçın Kayan’ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mouandilmadji’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1

82. dakikada Elayis’in şutunda kaleciden dönen topu takip eden Ndiaye’nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Bersan Durak, Hüseyin Aylak

Samsunspor: Okan Kocuk, Joe Mendes (Zeki Yavru dk. 87), Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson (Ali Diabate dk. 90), Antoine Makoumbou, Yalçın Kayan (Yunus Emre Çift dk. 87), Carlo Holse, Tanguy Coulibaly (Elayis Tavsan dk. 72), Cherif Ndiaye, Marius Mouandilmadji (Soner Gönül dk. 90)

Yedekler: Efe Törüz, İrfan Can Eğribayat, Enes Albak, Toni Borevkovic

Teknik Direktör: Thorsten Fink

Galatasaray: Günay Güvenç, Roland Sallai (Sacha Boey dk. 84), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Wilfried Singo dk. 74), Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira (İlkay Gündoğan dk. 46), Yunus Akgün, Leroy Sane (Batuhan Şen dk. 66), Barış Alper Yılmaz (Noa Lang dk. 74), Victor Osimhen

Yedekler: Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Mauro Icardi, Ahmed Kutucu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Mouandilmadji (dk. 22 ve 71), Ndiaye (dk. 57 ve 82) (Samsunspor), Yunus Akgün (dk. 9) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Günay (dk. 63) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Coulibaly, Soner, Yalçın (Samsunspor)