Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında RAMS Başakşehir’i 3-1 yenen Fenerbahçe’de, Ertan Torunoğulları karşılaşma sonrası kulüp gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR AYRILIK NEDENSİZ, TEK TARAFLI DEĞİLDİR"

Tedesco'nun ayrılığı hakkında konuşan Torunoğulları, "Seçildiğimiz günden bu yana, başkanımızın tarzı çok konuşan, şikayetçi olan bir yönetim değiliz. Az konuşan, işimize bakan bir yönetimiz. Bu hafta içerisinde hocamızla yollarımızı ayırdık. Hiçbir ayrılık nedensiz, tek taraflı değildir. Hocamıza bundan sonra başarılar diliyoruz. Çok eksiğimiz olmasına rağmen çok iyi futbol oynadık. Oyuncularımıza güveniyoruz. Son iki maçımızı da iyi oynayıp sezonu kapatacağız. Buraya gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

"GİDENİ SUÇLAMAK BİZİM TARZIMIZ DEĞİL AMA..."

"Yolları daha erken ayırmadığınız için pişmanlık duyuyor musunuz?" şeklindeki soruya cevap veren Ertan Torunoğulları, "Bununla ilgili ileride açıklamalarımız olacaktır. Hocamız gitmiş, ayrılmış. Kendisine başarılar diliyoruz. Kalan 2 maçımıza bakacağız. Sezonu güzel bir şekilde kapatacağız ve vedalaşacağız. Hata demeyelim ama hiçbir ayrılık tek taraflı değildir. Uğurlamaya giden, karşılamayan gidenler Fenerbahçe'nin gerçek taraftarı ve ne yapacaklarını biliyorlar. Gideni suçlamak bizim tarzımız değil ama hiçbiriniz şunu konuşmuyor; Fenerbahçe'nin puan kaybettiği dönemlerde 7 as oyuncusu sakattı. Rakibimizin bir oyuncusu sakat olduğunda neler olduğunu görüyoruz. Artık giden gitmiş, bundan sonrasına bakacağız." diye konuştu.