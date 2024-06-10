Beşiktaş’ta İETT otobüsüne binen bir yolcu, otobüs şoförüne "Araç Zincirlikuyu’dan geçer mi?" diye sordu. Şoför ise aracın Taksim’e gittiğini söylemesinin ardından yolcu tekrar aynı soruyu sordu. Aynı cevabı alan yolcu ile şoför arasında kavga çıktı. Kazayla biten kavga anı ise kameraya yansıdı.

Olay Beşiktaş’ta dün saat 23.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre otobüse binen bir yolcu, şoföre gelerek "Araç Zincirlikuyu’dan geçer mi?" diye sordu. Şoförün ise aracı Taksim’e gittiğini söyledi. Şoför, aynı soruyu soran yolcuya aynı cevabı verdi. Yolcunun bağırmaya başlaması üzerine şoför neden bağırdığını sorunca taraflar arasına kavga çıktı. Taraflar tekme tokat birbirine girdi. Bu esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü, park halindeki taksi ve motosiklete çarparak durdu. Yolcuların müdahalesi sonucu taraflar ayrıldı. O anlar ise kameraya yansıdı.