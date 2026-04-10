İstanbul Beşiktaş'ta araç kiralama şirketi önündeki lüks araçların kundaklandığı ve şirket sahibinin villasının kurşunlandığı olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca şüphelilerin her iki eylemi para karşılığı yaptıkları, paralarını alamadıkları öğrenildi. Şüphelilerin galeri sahibinin villasını kurşunladığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 6 Nisan Pazartesi günü saat 04.20 sıralarında gerçekleşmişti. Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan oto galeride meydana gelmiş, park halindeki lüks otomobilde başlayan yangın diğer 14 araca da sıçramıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürülmüş, kundaklama olayının ardından aynı saat dilimi içerisinde galeri sahibinin Levent'te bulunan villasına şüpheliler tarafından ateş edilmişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana gelmişti. Her iki olayın faillerinin peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

11 şüpheli gözaltına alındı

Şüphelilerin izlerini süren Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda her iki olayın ardından şüphelilerin olay yerinden motosikletle kaçtığı ardından Kağıthane'de bir araca binip Sapanca'ya gittiklerini belirledi. Burada bir süre kalan şüphelilerin sonrasında İstanbul'a döndüğü tespit edilirken, 8 Nisan Çarşamba günü İstanbul'un Bağcılar ve Bahçelievler ilçesinde ve Sakarya'ya bağlı Sapanca ilçesinde bulunan bungalov eve eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında galeri sahibinin ikametine düzenlenen saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 1 tabanca ve 2 adet motosiklet ele geçirildi.

Villanın kurşunlanma anları kamerada

Şüphelilerin kundaklama olayından kısa bir süre sonra galeri sahibinin ikamet ettiği villasını kurşunladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerden birinin villayı kurşunladığı anlar yer alırken hemen sonra bir motosikletle olay yerinden kaçtığı anlar yer alıyor.

Her iki eylemi para karşılığı yaptıkları, paralarını alamadıkları öğrenildi

Bağcılar'da bir rezidansta ve Bahçelievler'de bir ikametteki operasyonda yakalanan şüphelilerin her iki olayı gerçekleştirmeleri için suç örgütüyle para karşılığında anlaştıkları, olayın ardından paralarını alamadıkları öğrenildi. Aynı zamanda yeni nesil suç örgütünün liderliğini yapan ve yurt dışında oldukları belirlenen V.R.A. ve 3 diğer sözde yöneticiler hakkında yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi.

Aynı örgüte son 1 yılda 64 ayrı eylemden işlem yapıldı: 125 kişi tutuklandı

Son olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul genelinde söz konusu suç örgütüne son 1 yılda 64 ayrı eylemle ilgili işlem yapıldı. Öte yandan liderliğini V.R.A.'nın yaptığı yeni nesil suç örgütünün son 1 yıl içerisinde 64 ayrı eyleme karıştığı tespit edilirken, Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonlar sonucunda 184 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, bunlardan 125 kişinin tutuklandığı öğrenildi.