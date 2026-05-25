Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa adaylığını koyan Aziz Yıldırım, TRT Spor'da açıklamalar yaptı.

Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şu şekilde:

"ŞAMPİYONLUK GELDİĞİNDE BÜTÜN KIRGINLIKLAR BİTER"

"2024 yılında çocuklarda, Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasından ve başarı gelmemesinden kaynaklanan bir üzüntü vardı. Bunu kendi çocuklarımda da görüyordum. Onlar da üzülüyor, şikayet ediyorlardı. Herkes başarı bekliyor ve o başarı da şampiyonluktur. Şampiyonluk geldiğinde bütün kırgınlıklar biter, herkes birbirine sarılır. Çünkü yanınızdaki insanı tanımasanız bile, o başarının getirdiği mutlulukla ona sarılırsınız. Fenerbahçe'de 12 yıldır şampiyonluk yaşanmadığı için ayrışmalar başladı. Herkes farklı taraflara çekilmeye başladı. İnsanlar arasında 'şucu, bucu' şeklinde ayrışmalar ve tartışmalar ortaya çıktı. Sonuçta Fenerbahçe başarısız bir görüntü veren bir yapıya dönüştü. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünün tartışılır hale gelmesini önlemek, çocuklarımızın okula giderken formalarını gururla giyip taşıyabilmeleri için ben ve arkadaşlarım bir araya geldik ve aday olduk."

"FENERBAHÇE AŞAĞIYA ÇEKİLDİ"

"Şunu görüyoruz ki tecrübe sahibi olmak ve geçmişte yaşananlardan ders çıkarmak gerekiyor. Bu dersleri en iyi bilenlerin de bizler olduğuna inanıyorum. Çünkü Fenerbahçe tarihinde 6 kez şampiyonluk yaşadık, 3 kez de son maçlarda şampiyonluğu kaybettik. Ayrıca 3 Temmuz süreciyle birlikte Fenerbahçe’ye büyük zarar verildi. 2006 yılında maçın uzatılmasıyla yaşananlar da aslında bir örgüt operasyonuydu. Daha sonra 2011’de bu operasyonun etkileri tamamen hayata geçirildi ve Fenerbahçe aşağıya çekildi."

"SANTRFORIN İSMİ BELLİ"

"2 yabancı santrfor getireceğiz, isimleri belli. Bu hafta son görüşmeleri yapacağım. Bütün Türkiye'ye ve Fenerbahçelilere söylüyorum. Seçimden önce gerekirse kendileri açıklarlar. Bu kadar basit. Toplamda 6 transfer yapacağız"

"EDERSON İYİ BİR KALECİ"

"Ederson iyi bir kaleci. Kendisine yüksek bir ücret ödedik ancak bu onun hatası değil, bizim sorumluluğumuz. Kendisiyle de görüşüp durumuna bakacağız"

"BİZ KADIKÖY’DE HERKESİ YENECEĞİZ"

"Kadıköy cehennemdir, oradan çıkış yok. Benim 20 senelik başkanlık sürecimde diğer kulüpler oradan çıkamadılar. En kötü berabere kaldılar, sevindiler. Şimdi biz berabere kalıyoruz, biz seviniyoruz; öyle şey olmaz. Biz Kadıköy’de herkesi yeneceğiz. Büyü falan da yok orada, yürek var. Biz orada her geleni yeneceğiz. Gelen takımların ayağı titrerdi. Onlar söylüyorlar, ben söylemiyorum."

JOSE MOURINHO HAKKINDA

"Mourinho beni 2003'ten biliyor. O zaman bir menajer getirmek istedi, karar verememiştik. Oradan Porto'ya gitti. Son görüşmemizde 5 tane futbolcu söylemiştim, o da 'Bunlar gerçekse iyi' demiş. Ama sonra o kadar transfer yapıp hiçbirini almadılar."

JESUS VE KOCAMAN AÇIKLAMASI

"Aykut Kocaman ile şu an için henüz bir konumuz yok. Gerektiği takdirde olabilir, değerlendireceğiz. Eski değerli oyuncularımızı da göreve davet ediyoruz, onlar da aramıza katılacak. Burası bir aile haline gelecek. Aykut Kocaman 2011'de şampiyon yaptı. 2013'te Avrupa'da yarı final oynadık. Benfica'yı geçsek Chelsea ile final oynayacaktık. Gelelim 2018'e, şampiyonluğa oynarken TV'de çıkıp 'Maça gitmeyin' diye bağırdılar. Bunlar olurken Mayıs ayında seçim vardı. İnsanlar bunu unutuyor ama ben unutmam. Jorge Jesus ile hiç görüşmedim. Kendisiyle ilgili hiçbir girişimimiz yok."

"HAKEM BUNU YAPAMAZ"

"Hakemler her zaman hata yaparlar ve yapıyorlar. Önemli olan bilinçli hata yapmamaktır. Bilinçli yaparlarsa o zaman tehlike var. Bunu yapamazlar. Adaletli olunduğu sürece herkese saygılıyız. Aksi olursa 20 yıllık başkanlıktan daha sert olur, herkes bilsin. Biz kaybediyorsak edelim, suç bizimse tamam. Başkaları bizimle oynarsa ona müsaade etmem."

"GALATASARAY BİZİM ŞU ANKİ HALİMİZE DÖNER"

"Galatasaray iyi para harcadı. Benim görüşüm, kapalı kutu haldeler. Fenerbahçe daha şeffaf. Şu kadar borç var gibi konular her yerde söyleniyor. Galatasaray'da ise söylenmiyor. Fenerbahçe şampiyon olsun, onlar bizim şu anki halimize döner."

"2010 - 2011 ŞAMPİYONU FENERBAHÇE'DİR"

"2010-2011 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe'dir. Bunun aksini konuşmam, konuşturtmam."