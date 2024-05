İleri yaşlarda görme kaybını önleyecek vitamin ve besinler hakkında bilgi veren Medicana Bursa Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şermin İpçioğlu, özellikle gençlerin ileri yaşlarda gözlerinde rahatsızlıklara karşılaşmaması için sağlıklı besinlerin önemini vurguladı. Opr. Dr. Şermin İpçioğlu, "Gözler, sağlık konusunda bize önemli ipuçları verebilir. Katarakt ve Glokom hastalığı ileri yaşlarda görülmesine rağmen birçok genç bu hastalıklara genç yaşta yakalanabiliyor. Göz sağlığımızı kötü etkileyen hastalıklar arasında diyabetik retinopati (şeker hastalığına bağlı oluşan görme kaybı) ve tansiyon yer almaktadır. Diyabetli hastalarda normal hastalıklara göre görme kaybı çok olabilir. Genellikle bu hastalar, şekerden uzak durmaları, yağlı yiyeceklerden sakınmaları ve posalı yiyecekleri tercih etmelidir. Genellikle toplumda gece görme durumu daha az olabilir. Bunun sebebi A vitamini eksikliği ya da çinko eksikliği olabilir. Bunu önlemek içinde A vitamini bulunan besinler tercih edilmelidir. A vitamini içeren besinlerin başında havuç gelir. Havuç gözlerimizi güçlendiren daha net görmemizi sağlayan bir besindir. Ispanak, lahana, portakal ve sarı renkli meyveler tüketildiği takdirde gece görüşü artmaktadır" diye konuştu.

E ve C vitaminleri göz hastalıklarını engelliyor

Vitaminli besinlerin katarakt riskini azalttığını, birçok vitamin hapında bulunan E ve C vitaminlerin göz rahatsızlıklarının oluşumunu engelleyebildiğini belirten Şermin İpçioğlu, göze iyi gelen besinler hakkında şunları söyledi;

"Yazın vazgeçilmez bir meyvesi olan kavun göz nezlesine iyi gelir. Ceviz ise mutlaka tüketilmesi gereken besinlerin başındadır. Tüm vücuda iyi gelen ceviz gözlerimize de iyi gelir ve göz iltihaplanmalara karşı önlemini alır. Düzenli olarak her gün meyve tüketen kişilerde, ilerleyen yaşlarda görme kayıplarını azalttığını ve daha güçlü ve net gözlere sahip olunabilmektedir. Beslenme çok önemli ama eğer gözünüz ile ilgili bir şikâyetiniz olduğu durumlarda mutlaka bir göz doktoruna başvurulmalıdır. Unutmayınız ki yılda en az bir kere genel detaylı göz muayenesi olunması gereklidir" dedi.

Kaynak: İHA