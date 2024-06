Kavurucu sıcaklara denk gelen Kurban Bayramını sağlıklı bir şekilde geçirmek, keyifli bir bayram tatili yaşamak isteyenler için uzmanı uyardı. Kırmızı et tüketiminin arttığı bayram günlerini daha sağlıkla geçirmek için her öğünde et tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Cansu Arslan, “Tükettiğimiz besinleri doğru yöntemlerle pişirmeli ve dengeli öğünler tüketmeliyiz” uyarısında bulundu.

“Kronik rahatsızlığı olanlar her öğün et tüketmemeli”

Bayram da bir öğün et tüketiyorsak bir öğün sebze tüketmeliyiz ifadelerini kullanan Arslan, “Kırmızı et iyi kalitede hayvansal protein kaynağıdır. Bununla birlikte B12, demir, çinko ve magnezyum içeriği de yüksektir. Ancak kırmızı etin fazla miktarda ve uygun olmayan pişirme ilkeleri ile hazırlanması başta hipertansiyon, diyabet, koroner kalp hastalığı olan bireylerle birlikte 65 yaş ve üzeri bireyleri olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden bahsettiğim gruplardan birinde yer alıyorsak her öğünde et tüketmemeye özellikle dikkat edilmelidir. Bir öğün et tükettiysek bir sonraki öğün sebze ağırlıklı bir beslenme örüntüsü takip edilmelidir. Kırmızı eti tüketirken özellikle demir emilimi için C vitamini kaynağı sebze ve meyvelerle bir arada tüketmek daha doğru olur. Bol limonlu, mevsim yeşilliği içeren bir salata doğru tercihlerden biridir” şeklinde konuştu.

“Et kendi yağı ile kısık ateşte pişirilmeli, başka yağ eklenmemeli”

Özellikle kolesterol hastaları dikkat etmeli et kendi yağı ile pişmeli diyen Arslan, “Yeni kesilmiş etler mümkünse 24 saat dinlendirilmelidir. Çünkü dinlendirilmemiş etin hem pişirilmesi hem de sindirimi zordur. Kesilen etler dinlendirildikten sonra haşlama-buğulama yöntemi ilk tercih olmalıdır. Kavurma yapılacaksa et kendi yağı ile kısık ateşte pişirilmeli, başka yağ eklenmemeli. Ateşte veya mangalda pişirilmek istenirse etin üzerinde kömürleşme olmasına izin verilmemeli ateş ile et arasında en az 15 santimetre mesafe olmasına dikkat edilmelidir” şeklinde konuştu.

“Çiğ et ile temas eden bıçaklar sebze ve meyvelerle temas ettirilmemeli”

Çiğ et ile temas eden bıçakların meyve ve sebze ile temas ettirilmemesi hakkında uyarıda bulunan Arslan, “Kesilen etlerin fazlası büyük parçalar halinde değil, kıyma ya da kuşbaşı şeklinde hazırlanmalıdır. Tek pişirimlik paketler halinde dolapta saklanmalı. Etler dolapta eksi 2 derecede 1-2 hafta, derin dondurucuda eksi 18 derecede 3-6 ay arasında saklanabilir. Etler çözdürülmek istenirse dışarda değil, buzdolabının alt kısmında çözdürülmelidir. Çiğ et ile temas eden bıçakların sebze ve meyvelerle temas ettirilmemesi bakteri bulaşmaması için önemlidir. Ayrıca bayram boyunca tatlı konusunda da şerbetli, hamur işi tatlılar yerine sütlü, meyveli tatlılar tercih edilmelidir. Günlük yürüyüş ve su tüketimi ihmal edilmemelidir” ifadelerini kullandı.