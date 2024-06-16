Tekirdağ’da düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’nin 3’üncü gecesinde sahne alan isimler KÖFN ve Hande Yener oldu.

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 58’inci Uluslararası Kiraz Festivali’nin üçüncü gecesinde KÖFN ve Hande Yener sahne aldı. Sahneye ilk olarak çıkan KÖFN, sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen binlerce Tekirdağlı ile birlikte söyledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan KÖFN grubunun ardından sahneye çıkan Hande Yener ile festival coşkusu doruğa ulaştı.

Pop müziğin divası olarak bilinen Hande Yener, gece yarısına kadar sahnede kalarak Tekirdağlılara unutulmaz anlar yaşattı. Dans ekibiyle birlikte müthiş performanslara imza atan Yener, Tekirdağ’da olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Konser sonunda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar tarafından sanatçılara çiçek verilirken, Süleymanpaşa Belediyesi’nin Naip Mahallesi’ndeki kiraz bahçelerinde yetişen Tekirdağ kirazı hediye edildi.