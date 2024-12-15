Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da hafta boyunca devam eden kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Ani bir şekilde bastıran kar nedeniyle otel bölgelerinde kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Hava sıcaklıkları eksi 8 derecelerde seyrederken, vatandaşlar tipi şeklinde yağan karın altında kayak keyfi yaptı.



İstanbul'dan okul gezisi ile gelen Emirhan Çağlayan, "Kar çok sert bir şekilde yağıyor. Okul gezisi ile 2 günlüğüne geldik. Kayak yapmak ve kar topu oynamak istiyoruz. 2 günü dolu dolu geçireceğimize inanıyorum" dedi.

Balıkesir'den gelen Rüzgar Aslan ise, "Balıkesir'den geliyoruz. Buranın havasının soğuk olduğunu biliyoruz ama ne kadar kalın giyinirsek giyinelim yine de üşüyoruz. Burası çok güzel, herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. İnsan bir nebze de olsa kışı özlüyor. Ama yine de hava çok soğuk" diye konuştu.