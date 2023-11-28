Yıldırım Gazetesi’nin 21/11/2023 Tarihli “Beyazıt Öztürk mikrofonu açık unutunca neler söyledi neler! Banka hemen dava açtı” başlıklı haberi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır ve haberde aktarılan olay hiç yaşanmamıştır. Adı geçen haberde Müvekkil Beyazıt Öztürk ile ilgili birtakım gerçek dışı, mesnetsiz iddialara yer verilmiş ve bu suretle Müvekkil Beyazıt Öztürk’ün kişilik haklarına saldırıda bulunularak kamuoyu yanıltılmıştır. Bahse konu haberde yer alan “Kripto Dünyasında Para Olduğunu Savunuyor” ,“ Öztürk, zengin olmak için çalışmanın gerekmediğini savunuyor.” “Kripto dünyasına yatırım yaparak kısa zamanda oldukça güzel kârlar elde edileceğini ifade ediyor.” Şeklindeki aktarımlar müvekkilin ağzından çıkmayan ve hiçbir zaman da çıkmayacak olan, yakışıksız ifadelerdir. Kripto para dolandırıcılığıyla alakalı çeşitli sorunlar ülke gündeminin merkezine oturmuşken, müvekkilin bu konuyla adının yan yana geçmiş dahi olması müvekkil Beyazıt Öztürk’ü derinden üzmüştür. Müvekkilin itibar ve saygınlığını zedeleyici, kişilik haklarına aykırı gerçek dışı bu habere itibar edilmemesi hususu Kamuoyuna saygı ile duyurulur.