İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşi vefat eden Mine Durak'ın oğluna kötü muamelede bulunduğu ve şiddet uyguladığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti. Eylül 2019'da başlatılan inceleme sonucunda, polis ekipleri uzun süre evine gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının yanında buldu, ancak küçük Eymen'e ulaşılamadı. Çelişkili ifadeler veren Mine Durak, oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia etti. Polis, Durak'ın gösterdiği yerde yaptığı aramada, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurundaki poşette Eymen'in bağlı elleri ve ayakları ile cenazesini buldu. Eymen'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, Mine Durak'ı ve sevgilisi Serkan Elçetin'i, ayrıca Elçetin'in erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından Durak ve Elçetin tutuklanırken, E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın sonucunda dava açıldı ve İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, Mine Durak'a 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 7 yıl hapis, Serkan Elçetin'e de aynı suçlardan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 6 yıl hapis cezası verildi. Ancak, karara yapılan itirazlar sonucunda dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin yetersiz bulduğu delillerin incelenmesi için Serkan Elçetin'in cep telefonunu Jandarma Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderme kararı verdi. Ayrıca, Mine Durak'ın cezai ehliyetinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor alınması talep edildi, bu da yerel mahkemenin kararının bozulmasına neden oldu.

Bozma kararının ardından dava İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Mahkeme, Mine Durak'ın cezai ehliyetini belirlemek için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora göre karar verdi. Bilirkişi raporunda, Eymen'in yaşça büyük bir erkeğin istismarına uğradığına dair görüntülerin olduğu belirtildi. Ayrıca, Mine Durak'ın Eymen ile çekilmiş istismar içerikli video kaydının da bulunduğu ortaya çıktı. Mahkeme, Durak ve Elçetin'i 'fikir ve eylem birliği içinde hareket edip kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, çocuğun nitelikli istismarı suçundan her iki sanığa 20'şer yıl hapis cezası verildi ve bu ceza suçun birden fazla kişiyle işlenmesi nedeniyle 30'ar yıla çıkarıldı. Zincirleme ve tehdit nedeniyle cezaları artırılan sanıklar, toplamda 67'şer yıl 6'şar aya mahkum edildi. Elçetin ve Durak'a ayrıca 'eziyet' suçundan da 8'er yıl hapis cezası verildi.

Sanık avukatlarının itirazı üzerine dosya istinafa taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle onadı. Bu sürecin ardından, Elçetin ve Durak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 38 yıl hapis cezasına Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından onay verildi.