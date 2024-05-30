Beylikdüzü’nde eşini 38 defa bıçaklayıp ardından boğazını kesen, uyuyan baldızını ise 22 defa bıçaklayarak öldüren Ferhat Boduroğlu ve ona yardım ettiği iddia edilen arkadaşı Arif Türkan’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuksuz olarak yargılanan sanığın arkadaşı Arif Türkan, yeni gelen DNA raporu kapsamında duruşma salonunda kelepçelenerek tutuklandı.

Beylikdüzü’nde 17 Eylül 2022’de meydana gelen olayda, Ferhat Boduroğlu (31), boşanma aşamasında olduğu Vildan Boduroğlu’nu (23) evlerinde 38 kez bıçaklayıp boğazını kestikten sonra üst katta uyuyan ve eşinin kendisinden ayrılmasından sorumlu tuttuğu 18 yaşındaki baldızı Fatma Zehra Koyun’u da 22 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Boduroğlu, eşini ve baldızını öldürdükten sonra fotoğraflarını çekerek eşinin ailesine yollamıştı. Sanık Boduroğlu cinayetten sonra kızıyla bir fotoğrafını ise sosyal medya hesabından “Kızımla son foto geldik be kızım” notuyla paylaşmıştı.

Boduroğlu hakkında ‘canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, cinayete yardım ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın arkadaşı Arif Türkan’ın ise 40 yıla kadar hapsi istenmişti.

Davanın sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ferhat Boduroğlu ile tutuksuz sanık Arif Türkan hazır bulundu. Duruşmaya maktul kız kardeşlerin ailesi ile taraf avukatları da katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda maktul Fatma Zehra Koyun’un tırnak örneği numunesinden sanığın arkadaşı Arif Türkan’ın DNA’sının çıktığını belirtti. Söz verilen tutuksuz sanık Arif Türkan “Ben olay günü Fatma Zehra ile ilişki yaşadığımı zaten söyledim. Benim DNA örneğim bundan çıkmış olabilir. Hazırlanan raporda Fatma Zehra’nın bakire olduğu belirtilmiş, bunu kabul etmiyorum. Ben ilişkiye girdim. DNA örneğimin çıkmasının nedeni ilişkiye girmiş olmamızdır, cinayete yardım ettiğim için değil. Haklı ve suçsuz olduğumu biliyorum. Benim 5 senelik arkadaşım eve gelmiş ‘kendimi öldüreceğim’ demiş. Eve aldım ne yapsaydım? Benim başka hiçbir suçum yok. Ben bilsem ki böyle bir şey olacak, evden bile çıkmazdım. Ben o gün aynı elbise ile girdim o eve aynı elbise ile çıktım. Cinayet işleyen insan, yardım eden insan, aynı elbise ile mi gezer? Bu kadar süredir tutuksuzum bir alakam olsa kaçar giderdim şimdiye kadar” dedi.

Tutuklu sanık Ferhat Boduroğlu ise, “O gece ve ondan önceki aylarda Fatma Zehra ‘güçlenmemiz gerekiyor, annemden ve babamdan intikam almak istiyorum’ dedi. Evden kaçmalara başladı karım. Sırf o istiyor diye kirli işlere bulaştım. Ben ve kızım bu pisliklerin ortasında kaldık. O gün cinnet yaşadığım için oldu olay. Keşke hiç yaşanmasaydı. Karşı tarafın avukatları kadın cinayeti diyerek suyu bulandırmaktadır. Arif’in tek suçu benim yanımda olup benim kendimi öldürmeme engel olması. Arif polisi arıyor, Arif ambulansı arıyor” şeklinde savunma yaptı.

Sanıkların savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, maktul Fatma Zehra Koyun’un tırnağında tutuksuz sanık Arif Türkan’ın DNA örneğinin bulunması nedeniyle Türkan’ın tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme tutuklu sanık Ferhat Boduroğlu’nun da tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmanın ertelenmesine hükmetti. Öte yandan sanık Arif Türkan kelepçelendiği esnada maktullerin babasına dönerek “Yok yere bunu yaptın. Hakkıma girdin” diye konuştu.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, evli olan Vildan Boduroğlu ve Ferhat Boduroğlu’nun aralarında bir süredir geçimsizlik olduğu ve ayrılma aşamasında oldukları, bu sebeple Vildan’ın çocuğunu alarak kardeşi Fatma Zehra Koyun’la birlikte yaşamaya başladığı anlatılmıştı. Olay günü sanık Ferhat ve maktul Vildan’ın buluşmak için anlaştıkları, Vildan ve kız kardeşi Fatma Zehra’nın yanlarında çocukla birlikte Ferhat’ın evine gittikleri, ayrıca evde diğer şüpheli Arif Türkan ve tanık Emre’nin de bulunduğu iddianamede belirtilmişti. İddianamede, sanık ve maktullerin gece geç saatlere kadar alkol aldıkları, ertesi gün Ferhat Boduroğlu ve Vildan Boduroğlu’nun tartışmaya başladıkları, tartışma esnasında sanık Ferhat’ın maktul Vildan’ı 38 kere bıçakladığı ve boğazını kestiği aktarılmıştı. Hazırlanan iddianamede, Ferhat Boduroğlu’nun üst katta uyuyan maktul Fatma Zehra Koyun’u da eşinin kendisinden ayrılması ve kötü hayat yaşaması nedeniyle suçladığı ve 22 defa bıçaklayarak öldürdüğü açıklanmıştı. Sanığın ardından kızını yanına alarak evden çıktığı iddianamede belirtilmişti. İddianamede Arif Türkan’ın sanık Ferhat’tan 24 dakika önce evden çıktığı ancak çelişkili beyanlarına göre olay anında evde bulunduğu ve cinayete yardım ettiği düşünüldüğü belirtilmişti. Ferhat Boduroğlu hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme’ ve ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, sanık Arif Türkan hakkında 2 kez ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye yardım etme’ suçundan 40 yıla kadar hapis cezası istenmişti.