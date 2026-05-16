Beylikdüzü'nde boğazına simit parçası kaçan 5 yaşındaki çocuk, okul müdürünün Heimlich Manevrası müdahalesi sayesinde kurtuldu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Nisan Çarşamba günü Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi Hasan Doğan Stadyumu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okullar arası futbol müsabakasını izlemeye gelen bir ailenin 5 yaşındaki çocuğunun boğazına simit parçası kaçtı. Aile çocuğun nefes alamadığını fark edince panikle yardım istedi. O sırada çocukların maçını seyreden İbrahim Feridun Tınaztepe İlkokulu Müdürü Abuzer Badem, boğazına cisim kaçan 5 yaşındaki çocuğa Heimlich manevrası ile müdahale ederek hayatını kurtardı. Yaşanan o anlar ise stadın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, 5 yaşındaki çocuğun nefessiz kaldığını fark eden ailenin panikle müdahale çabası ve okul müdürünün hızla çocuğa müdahale ederek Heimlich manevrası yaptığı anlar yer aldı. Olayın ardında nefesi açılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'Daha önce ilkyardım eğitimi aldığım için Heimlich Manevrası yaparak kardeşimizin boğazında kalan simidin çıkmasına vesile oldum'

Durumu fark ederek hızla müdahale eden okul müdürü Abuzer Badem o anlarla ilgili olarak, 'Sınıflar arası yaptığımız futbol müsabakasının final karşılaşmasında, öğrenci abisini izlemeye gelen bir kardeşimizin boğazında simit parçası kalmıştı. Tribünde bir hareketlilik görünce ben de müdahale etmek için hareket ettim. Daha önce de ilk yardımı eğitimi almış olduğum için Heimlich manevrası yaparak kardeşimizin boğazında kalan simidin çıkmasına vesile olmuş oldum. 5 yaşındaydı çocuk. Abisini izlemeye gelen bir minik kardeşimizdi' dedi.