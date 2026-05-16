Muhalefetin seçim çağrıları sürerken AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak bir çıkış geldi. Ankara kulislerinin çok hareketli olduğunu belirten Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olması için birçok formülün masada olduğunu söyledi. Tayyar'ın "Sıcak yaz kapıda" çıkışı ise dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Tayyar, şu ifadeleri kulllandı:

"ANKARA ÇOK HAREKETLİ"

"Ankara çok hareketli. Siyaset, özellikle Temmuz ayından itibaren yeni bir kulvara girecek gibi gözüküyor. Siyasi atmosfer, büyük siyasi olaylara gebe. İktidarın çok önemsediği 7/8 Temmuz NATO Zirvesi’nden sonra hareketlilik artabilir. . Gündemin harareti içinde en rahat Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Yeniden adaylığı konusunda gerekli desteği bulabileceği birden fazla planı olduğu görülüyor. Bu yoğunluk içinde ‘baskın erken seçim’ hesabını hissetmedim, ihtimal de vermiyorum. Sıcak yaz kapıda."