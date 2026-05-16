Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Aslıhan Mahallesi'nde evinin bahçesinde oturan N.A. ile arkadaşları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.A. yanındaki tabancayla ateş etmeye başladı.

Kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan İ.B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan N.A, jandarma ekiplerince mahallenin kırsalında bulunan bir depoda yakalandı. Gözaltına alınan zanlı N.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, şüphelinin alkollü olduğu öğrenildi.