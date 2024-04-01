Beylikdüzü’nde seçim sonuçlarının ardından yapılan kutlamalarda, havaya atılan genci, arkadaşları tutamayınca yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi’nde bulunan bulvarda gerçekleşti. Seçim sonuçlarının kesinleşmesi sonucu bir genç arkadaşları ile kutlamalara katıldı. Havaya atılan genci, arkadaşları tutamayınca yere çakıldı. Hafif şekilde yaralanan genç için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.