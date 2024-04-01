Bilecik’te 31 Mart 2024 Mahalli İdarelere Yerel Seçimleri sorunsuz bir şekilde sona ererken, İsmetpaşa Muhtarı İlhami Çınar 5’inci döneminde yeniden muhtar seçildi.

31 Mart 2024 Mahalli İdarelere Yerel Seçimleri kapsamında Bilecik’te 13 mahallede onlarca muhtar adayı kıyasıya yarıştı. 13 mahallede 6’sı değişime giderken, İsmetpaşa Muhtarı İlhami Çınar 5’inci döneminde yeniden muhtar seçildi. Aynı zamanda Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı da olan Çınar, mahalle sakinlerine teşekkür ederek,"20 yılı bitirdiğim muhtarlıkta 25’inci yılıma giriyorum. Bizlere yeniden bu görevi layık gören tüm mahalle sakinlerine teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan Bilecik’te İsmetpaşa Mahallesi - İlhami Çınar, Cumhuriyet Mahallesinde Cem Çevik, Ertuğrulgazi Mahallesinde Veysal Şeker, Bahçelievler Mahallesinde Uğur Baklacı Beşiktaş Mahallesinde Mustafa Vural, Gazipaşa Mahallesinde Özkan Yılmaz, İstiklal Mahallesinde Nesrin Mazlum, Hürriyet Mahallesinde Mehmet Yılmaz, İstasyon Mahallesinde Samet Özlü, Kayıboyu Mahallesinde Salih Yıldız, Pelitözü Mahallesinde Osman Göçmen, Orhangazi Mahallesinde Hayrettin Ceylan ve Osmangazi Mahallesinde Yasemin Sezer muhtar seçildi.