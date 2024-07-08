31. İstanbul Caz Festivali kapsamında Beyoğlu Hasköy sahilinde ‘Parklarda Caz’ Beyoğlu konserleri düzenlendi. Dünyaca ünlü caz sanatçılarının sahne aldığı konserlerle Beyoğlu sakinleri unutulmaz bir hafta sonu geçirdi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 31. İstanbul Caz Festivali kapsamında Beyoğlu Hasköy Parkı’nda ‘Parklarda Caz’ konserleri gerçekleştirildi. Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen konserlerle Beyoğlulular caz müzikle eğlendi. Düzenlenen ücretsiz konserlerde, Balkanlar ve Güney Amerika’nın seslerini ska, punk ve hip-hop ile bir araya getirerek “sunshine-punk” ismini verdikleri özgün müzikleriyle Macar grup Duckshell ve 2024’ün Genç Caz+ grupları Zekeriya Şahiner Quartet, Blue KissCollective ve Begüm Çelebi sahne aldı.

Beyoğlu sakinleri caz konserlerini çok beğendi

Hasköy Sahil’de caz müziği eşliğinde doyasıya eğlenen bir vatandaş, “Gayet güzel ve keyifli, böyle bir etkinliğin olması hoşumuza gitti. Biz de sandalyelerimizi alıp geldik. Hem sohbet ediyoruz hem de müziğimizi dinliyoruz. Kim vesile olduysa teşekkür ediyoruz” dedi.

Başka bir vatandaş ise “Şu anda çok eğleniyoruz açıkçası. Özlediğimiz dönemlere geldik. Pandemi, deprem derken bu günleri gerçekten özledik. Beyoğlu Belediyesinin böyle bir organizasyon yapması çok hoşumuza gitti" diye konuştu.

Etkinliğin çok başarılı olduğunu söyleyen Beyoğlu sakini ise "Beyoğlu’nda beklediğimiz bir etkinlikti, sonunda oldu. Çok mutluyuz. Böyle bir oluşumun içerisinde olmak, böyle bir atmosferi yaşamak bizi çok mutlu etti. Bu parkta böyle bir atmosferi yaşamak bir Beyoğlulu olarak hem beni hem de ailemi çok mutlu etti” dedi.