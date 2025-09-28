İstanbul Beyoğlu’nda bir otelde çıkan yangın kontrol altına alındı. Otelde kalanlar tahliye edilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 16.15 sıralarında Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi Meşrutiyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı otelin eksi 2’inci katında bulunan sauna bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alarak caddeyi trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekipler yangını kontrol altına almasının ardından soğutma çalışma çalışması yaptı. Yangın çevrede kısa süreli paniğe neden olurken otelde kalanlar tahliye edildi. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.

"Yoğun bir duman vardı"

Otelde kalan herkesin tahliye edildiğini söyleyen İhsan Yurttaş, "Duman otelin alt katından yukarı doğru çıktı. Yoğun bir duman vardı fakat şu an yok. Muhtemelen müdahale ettiler. Otelde kalanların hepsi tahliye edildi. En üst katta kalan 1-2 kişi vardı onlarda sesli olarak buradan uyarıldı. Onlar da aşağı indiler" diye konuştu.