Sakarya’da yarım asrı aşkın süredir el yapımı ot süpürge üreten 70 yaşındaki Salim Öztürk, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın daveti üzerine gittiği Kırşehir’de Ahilik Esnaf Beratı ile onurlandırıldı.

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanvekili Ali Bektaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın daveti üzerine Kırşehir’e giden Salim Öztürk, Cacabey Meydanı’nda düzenlenen 38. Ahilik Haftası kutlamalarına katıldı. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Türkiye Yüzyılı’nın Emektarları Programı" çerçevesinde plaketle ödüllendirilen Öztürk, bu kez de Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın elinden Ahilik Esnaf Beratı aldı. Süpürge ustası Öztürk, aldığı beratın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, mesleğini yaşatmaya devam edeceğini söyledi.