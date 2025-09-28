Bursa, İzmir, Kütahya, Balıkesir ve çevre illerde hissedilen deprem, vatandaşlarda endişe yarattı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde sarsıntıların yaşandığı günlerde bir televizyon programına konuk olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise asıl büyük depremin Kütahya’da meydana gelebileceğini vurgulayarak bölge için uyarıda bulunmuştu.

“Simav fayı Sındırgı’dan bağımsız hareket ediyor"

Üşümezsoy bugünkü depremin ardından yaptığı açıklamada, “Simav Fayı Sındırgı’dan bağımsız bir fay gibi davranıyor, Sındırgı’daki depremlerden çok etkilenmiyor. Simav’daki 5,4 büyüklüğündeki deprem 50 kilometrelik bir alan içerisinde hissedildi” dedi.

“6.5–6.8 Büyüklüğünde deprem potansiyeli var”

Üşümezsoy, Simav ilçesinin altında iki farklı fay bulunduğunu belirterek, “Bu 5.4’lük deprem ana faydaki kırılmadan değil, çevresindeki ikincil kırıklardan kaynaklanıyor. Eğer ana fayda kırık meydana gelirse 6,5 büyüklüğünde deprem yaratma ihtimali var. Risk henüz bitmedi, fay enerjisini tamamen boşaltmış değil” dedi.

“Artçı depremler devam edecek”

Deprem uzmanı, Simav ve Sındırgı’da artçı sarsıntıların devam edeceğini belirterek, 2011 yılında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin de aynı fay hattı çevresinde gerçekleştiğini hatırlattı.