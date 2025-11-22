İstanbul Beyoğlu’nda park halindeki bir scooterı çalan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Eylül saat 23.00 sıralarında Kuloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli sokakta park halindeki scooterı gözüne kestirdi. Sokak üzerinde bir süre bekleyen şüphelilerden biri harekete geçerken diğeri gözcülük yaptı. Scooterı çaldıktan sonra şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü, park halinde bulunan bir scooterın çalındığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 2 şüphelinin scooter çevresinde bir süre keşif yaptıklarını ve birinin scooterı aldığı, diğerinin ise hırsızlık sırasında gözcülük yapmaya devam ettiği tespit edildi. Kimlik bilgileri belirlenen C.Y. (32) ve O.A. (28) isimli şüpheliler scooter ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, "açıktan hırsızlık" suçundan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelilerin scooterı çaldıkları anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.