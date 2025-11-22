Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Eyüpspor, Fatih Karagümrük’ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada sağ taraftan Balkovec’in kullandığı kornerde, arka direkte Berkay Özcan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
32. dakikada Robin Yalçın’ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Thiam’ın ortasında altıpasın sol tarafından Kerem Demirbay’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Kısal, Murat Ergin Öztürk
Eyüpspor: Marcos Felipe, Lucas Calegari, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Nihad Mujakic, Kerem Demirbay, Taras Stepanenko, Serdar Gürler, Emre Akbaba, Umut Bozok, Mame Thiam
Yedekler: Jankat Yılmaz, Halil Akbunar, Samuel Saiz, Talha Ülvan, Mateusz Legowski, Taşkın İlter, Yalçın Kayan, Prince Ampem, Denis Draguş, Svit Seşlar
Teknik Direktör: Orhan Ak
Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Enzo Roco, Jure Balkovec, Çağtay Kurukalıp (Ricardo Esgaio dk. 26), Marius Doh, Claudio Kranevitter, Joao Camacho, Berkay Özcan, Serginho, David Fofana
Yedekler: Kerem Yandal, Daniel Johnson, Tarık Buğra Kalpaklı, Tiago Çukur, Burhan Ersoy, Muhammed Kadıoğlu, Barış Kalaycı, Andre Gray, Anıl Yiğit Çınar
Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz