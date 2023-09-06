Günümüzde pek çok bebek meme emmekte zorluk çekmektedir ya da bazı durumlarda annenin sütü gelmemektedir. Böyle durumlarda bebeklere biberon ile mama verilmektedir. Fakat biberonun iyi olması da bebeğin sağlığı bakımından oldukça önemlidir. Biberon alırken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Bir anne için elbette ki en önemli şey bebeğinin sağlığıdır. Bu yüzden biberonundan bezine kadar herşeyi özenle seçmektedir. Bebekleriniz yaklaşık olarak 1 yaşına geldikten sonra sürekli biberon ile beslenmektedir. Günümüzde biberon çeşitleri iki çeşittir. Bunlardan biri cam diğeri ise polipropen biberonlardır.Polipropen biberonlar plastik görünümlüdür, ama plastik değildir plastikten daha sağlıklı bir maddeden oluşmaktadır. Polipropen biberonlar içerisinde bisphonel maddesi bulunmaktadır bu madde bebek sağlığı için tehlikelidir o yüzden asla kullanılmamalıdır. Bu kötü madde günümüzde maalesef merdiven altı biberonlar üretilmektedir. Bu yüzden biberon alınırken mutlaka bu maddenin olup olmadığına bakılmalıdır.

Genel olarak cam biberonlar daha sağlıklı olarak görülse de cam biberon seçilirken dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır. Standart cam biberonlar ve ısıya göre üretilmiş biberonlar.Standart biberonlar ısıdan dolayı çatlayabilmektedir. Fakat diğer cam biberonda ağır olduğundan dolayı biberonlarınızı polipropen olmalıdır. Biberon alınırken önemli olan asıl şey bebeğinizin kavrayıp kavrayamayacağı olmalıdır. Polipropen biberonlar daha dayanıklıdır ve daha hafiftir bu yüzden bebekler için daha kullanışlı olmaktadır.

Biberon Seçilirken Dikkat Edilecek Noktalar

İlk olarak biberonun maddesine dikkat edilmelidir bunun dışında biberon deliğinin büyüklüğü de oldukça önemlidir. Eğer biberonunu bebek kavrayabilirse cam biberon tercih edilmelidir. Bu cam biberonların bazı modelleri kırılmama özelliğine sahiptir. Cam biberonlarda bulunan mamalar

daha uzun süre sıcak kalmaktadır. Bunun dışında cam biberonlar soğukta da zarar görmemektedir. Biberon alırken öncelikle kırılmaz olmasına dikkat edilmelidir. 6 aya kadar anne sütü ile beslenilmektedir daha sonrasında ek gıdalara başlanmaktadır burada biberon kullanımı oldukça önemli olmaktadır. Bu yüzden biberon seçimi oldukça önemlidir. 6 aydan önce genel olarak 250 ml biberonlar tercih etmelisiniz eğer 6 aydan büyük iseler 350 ml biberonlar size yetecektir. Bebekler büyüdükçe delik genişliği de artırılmalıdır.

Biberon Temizliği Nasıl Yapılmalıdır?

Biberon temizliği bebeklerin sağlığı için çok önemlidir o yüzden mutlaka dikkatli bir şekilde bu temizlik yapılmalıdır. İlk olarak bebeğinizin biberonunu sıcak su ile yıkanmalıdır. Daha sonrasında ise ince ve uzun bir fırça sayesinde biberonunuzun içini iyi bir şekilde temizleyiniz. Bu aşamadan sonra bir tencereye biberonun parçaları atılır ve tencere kaynatılır burada bütün parçaların suya battığından emin olunmalıdır. Daha sonrasında 25 ya da 30 dakika boyunca kaynatma işlemi gerçekleştirilir. Kaynatıldıktan sonra ocağı kapatınız ve maşa yardımıyla parçaları çıkarılın bu konuda hep aynı tencereyi kullanmanız çok önemlidir. Bebeklerin sağlığı için biberon temizliği konusunun çok önemli olduğunu unutmayınız.