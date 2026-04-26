Medine Tren Garı'ndan esinlenerek dönemin Belediye Başkanı Selim Yağcı tarafından 2017 yılında Bilecik kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta 12 milyon lira harcanarak yapılan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde tavanın akmasına yıllardır çözüm bulunamadı. Geçtiğimiz günlerde yağan sağanak yağmur sonrası tavanı yediden akarken, terminal esnafı suların aktığı yerlere kovalar koyarak önlem aldılar. Her yağan yağmurun ardından suların basması hem vatandaşları hem de esnafı canından bezdirdi.

'Burası bir kenttin simge yapılarından bir tanesi'

Yolcu bekleme alanlarında soğuktan üşüyen yolcular bu duruma tepki gösterirken, 'Böyle bir otogar daha hayatımızda görmedik. Tavanı çökmüş, yağmur yağıyor sular içeri giriyor. Merdivenler su almaktan artık yeşillenmiş, duvarlar kabarmış. Buraya yıllardır bir bakım dahi yapılmamış. Burası bir kenttin simge yapılarından bir tanesi. Medine Tren Garı'ndan esinlenerek yapılmış bir yer. Yazık günah bir bina adeta çürüyor. Burayı bari kiraya versinler bir işe yarasın' dediler.

Öte yandan Bilecik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaşanan bu olumsuzluklar sonrası terminale otobüslerin girmek istemediği, yolcuların da molada inmedikleri gözlendi.