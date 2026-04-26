Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince repikaj alanında bulunan genç fidanlara yönelik gerçekleştirilen insektisit (böcek ilacı) uygulamalarıyla, organizmaların bitkilere zarar vermesinin önüne geçiliyor. Düzenli olarak yapılan ilaçlamalar sayesinde, zararlı böceklerin bitkilerin öz suyunu emmesi ile yaprak ve meyvelerinde oluşturabileceği olumsuz etkiler engellenerek fidanların daha sağlıklı büyümesi sağlanıyor.

Uygulamalarla ayrıca, bazı böcek türlerinin taşıdığı bitki virüslerine karşı da önlem alınarak hastalıkların geniş alanlara yayılması durduruluyor. İnsektisit müdahalelerinin, zararlıların yoğun olarak görüldüğü bahar aylarında ve çiçek tomurcuklarının patlamasının ardından yapılmasının bitki sağlığı açısından kritik önem taşıdığına dikkati çeken Büyükşehir yetkilileri, çevreye duyarlı ve kontrollü şekilde yürütülen bu çalışmalarla kent genelindeki yeşil alanların korunmaya devam edeceğini kaydetti.