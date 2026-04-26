“SON YILLARIN EN YÜKSEK PUANINI TOPLADIK”

Sezon performansını değerlendiren Başkan Ademoğlu, elde edilen puanın önemine vurgu yaptı. “Puan ya da puanları almak için gelmiştik. Güzel yerde bitirmek istiyorduk baktığınız zamanda İnegölspor son yılların en yüksek puanını topladı. Geçirdiğimiz haftalarda gereksiz puan kayıplarımız oldu, ama teslimiyet duygusu var bizde nasip buymuş diyoruz. Teknik heyetimiz, futbolcularımız, taraftarımız, yönetimimiz, basın mensubularımızın herkesin bir katkısı oldu. Bir sezonu daha bitirdik ama taraftarımız ve futbolcularımız İnegöl’ü en güzel şekilde temsil etti. İlerleyen yıllarda İnegölspor daha yukarlarda olacak, buna inancımız tam.” dedi.

“ŞEHİR OLARAK DERTLENMEMİZ LAZIM”

Kulübün geleceği için ortak akıl vurgusu yapan Ademoğlu, tüm paydaşlara çağrıda bulundu. “Herkeste Kani Ademoğlu devam eder beklentisi var geçtiğimiz hafta röportajda şunu demiştim; konu sadece benlik değil İnegöl’ün dertlenmesi lazım. Siyaset bu sene işin içindeydi ama diğer kurumlarda olmayınca olmuyor. Ben destek olan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Herkesin İnegölspor’un geleceği ile ilgili bir masada oturması lazım, elini taşın altına koyması lazım. Yüksek İstişare ya da Denetleme Kurulu oluşturup herkesin geniş kitlede buluşması lazım.” dedi.

“BORCU AZALTTIK”

Mali tabloya da değinen Başkan, kulübün mevcut durumunu net şekilde ortaya koydu. “Sonuçta biz geldik borcu yukarı değil aşağıya çektik. Devam eden yaklaşık 60 Milyon TL civarında bir borç miktarı da var. Aday olmak isteyenler incelemek isterse kulüp müdürümüzden bilgileri alabilirler. Sürdürülebilir bir seviyeye geldi kulübümüz.” dedi.

“ADAY OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM”

Olağanüstü genel kurul öncesi en çok merak edilen soruya da net yanıt geldi. “Aday mısınız derseniz olmayı gerçekten düşünmüyorum. İnegölspor hiçbir zaman yalnız kalmaz, İnegöl’de çok değerli isimler var. Her sene belki aynı şeyler konuşuluyor ama gerçekten bir çember oluşturulması lazım. Gerçek ve hakikatle yüzleşip buna göre adım atılması lazım. Günü kurtarma adımları olmaması lazım.” dedi.

“İNEGÖLSPOR BİZİM ÇOCUKLUK AŞKIMIZ”

Duygusal bir kapanış yapan Ademoğlu, kulübe olan bağlılığını dile getirdi. “İnegölspor bizim çocukluk aşkımız. Biz de bu tribünlerden geldik, yendiğimiz zaman mutlu yenildiğimiz zaman hafta bitmiyor. İnşallah PTT’nin sabit bir takımı olalım. Bursa futbolu adına önemli bir kulübüz, böyle bir yapılanmamızın olması lazım.” dedi.