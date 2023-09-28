Akademisyen Sait Kaan Karcı, Bilecik Valiliği Özel Kalem Müdürlüğüne atandı.

Aslen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Reklamcılık Bölümünde Öğretim Görevlisi olan Sait Kaan Karcı, iki yıla yakın süredir devam ettirdiği Bilecik Valiliği Basın Müşavirliği görevinin ardından Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün talimatıyla Özel Kalem Müdür’ü olarak atandı. Bilecik Gölpazarı doğumlu olan Karcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde lisans, Kocaeli Üniversitesi’nde de siyasal iletişim yüksek lisans eğitimini tamamladı. Meslek hayatı boyumca pek çok global şirketin marka temsilciliği görevini yürüten Karcı, aynı zamanda reklam ajanslarında ve basın kuruluşlarında da görev aldı.