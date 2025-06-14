Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, eşi Zeynep Sözer ile birlikte Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Vali Sözer, huzurevi sakinlerinin geçmiş bayramını kutladı. Yaşlılarla birebir ilgilenen Vali Sözer, onlarla bolca sohbet edip hal ve hatırlarını sordu. Ziyaret sırasında açıklamada bulunan Vali Sözer, "Büyüklerimiz, geçmişin tecrübeleriyle geleceğimizi aydınlatan en kıymetli hazinemizdir" dedi.

Ziyaretin sonunda huzurevi sakinlerine çeşitli ikramlar sunulurken, samimi sohbetler ve bayramlaşma görüntüleri renkli anlara sahne oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, ziyareti sırasında Vali Sözer’e eşlik etti.