Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde muhtarlarında katılımıyla asayiş toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı Başkanlığında il emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri ve il merkezi mahalle muhtarlarının katılımlarıyla Bilecik içi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Bilecik’te oluşan ve oluşabilecek sorunlar ele alınarak önlemler istişare edildi. Bilecik’in en küçük ve en önemli yapı taşı olan mahalle ve sokaklar için muhtarlardan bilgi alınarak güvenlik önlemleri alındı. Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Bilecik’in huzuru için her zaman, her yerde ve her sokakta olduklarını belirtti.