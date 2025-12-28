Türkiye’ye giriş yapan soğuk hava dalgasının ardından, birçok bölgede etkisini sürdüren kar yağışı ve dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı eğitim-öğretimde de aksamalara neden olurken, çok sayıda ilde okulların tatil olduğu haberi peş peşe geldi.

Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

İşte okulların tatil edildiği iller:

VAN

Van’da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmeleri doğrultusunda kent genelinde kar yağışının devam edeceğinin öngörüldüğü bildirildi.

Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle yarın il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ZONGULDAK

Zonguldak’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.

Açıklamada, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin de aynı tarihte iptal edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de söz konusu tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KARABÜK

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle pazartesi günü okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 29 Aralık Pazartesi günü Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

DÜZCE

Düzce'de devam eden kar yağışı ve meteorolojinin uyarıları dikkate alınarak okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.

BOLU

Bolu’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.