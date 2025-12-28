Çocukların kapalı alanlara girmesi ve yüzey temasının artması ile birlikte hastalığın bulaştığını söyleyen Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Ceran Çağrıl, "Grip hastalığı aslında bizim influenza virüs dediğimiz bir virüsün yol açtığı hastalık. Paçavra hastalığı olarak da bilinir. Gerçekten kişiye al aşağı eden, çocuklarda da daha şiddetli seyredebilen bir enfeksiyon. Bu enfeksiyon genelde damlacık yoluyla dediğimiz solunum yolu tarafından bulaşır ve çocuklarda uzun ve yoğun yüksek süren 5 güne varan 7 güne varan ateşler yapabilen bir enfeksiyon. Genellikle burun ve boğazda boğaz ağrısı, vücut ağrısı, kas ağrısı ve tüm vücudu al aşağı edebilen bir enfeksiyon şeklinde seyreder. Hastalığın kendisi aslında bazen sadece ateş ve nezle tespiti ile bitebilecekken çocuklarda özellikle bronşit, zatürre, orta kulak iltihabı, sinüzit gibi daha ağır enfeksiyonlara yol açabilmesi açısından çok önemlidir. Aslında 0 yaş itibariyle influenza görebildiğimiz bir enfeksiyon ama en çok okul grubunda sıkıntıya yol açıyor. Çünkü özellikle Kasım-Aralık ayında çocukların kapalı ortama girmesiyle birlikte, okulda yüzey temasının çok arttığı, hijyen kurallarının çok ön plana çıktığı bu ortamlarda çocuklar bunlara çok dikkat edemediği için çok kolay bulaşabiliyor ve birbirlerine de çok kolay bulaştırabiliyor. O yüzden çocuklarda daha sık görüyoruz ve yaşadıklarında da bağışıklık sistemleri çok hassas olduğu için daha şiddetli yaşıyorlar bu enfeksiyonu" dedi.

Dr. Serap Ceran Çağrıl, Ocak ayına kadar aşıların yapılabileceğini söyleyerek, "Genelde ateşle başlar. Yoğun, yüksek 39-40’lara varan ateşler yapabilir. İnfluenzanın biliyorsak bir alt grubu var a ve b diye bildiğimiz ve bunun da alt grupları var. Bunların tipine yani genetik olarak yapısında farklı olarak dönemsel olarak bazı grip mikropları daha ağır seyreder bazen daha hafif seyreder. Zaten sezon içinde de biz genelde influenza gribini bir Kasım-Aralık aylarında pik yaparak görürüz, bir de Şubat-Mart aylarında ikinci bir pik yaparak görürüz. Bu mevsimlerde gerçekten önce ateşle başlayan sonra boğaz ağrısı, vücut ağrısı, kas ağrısı ve tüm sistemleri tutabilen bir gribal enfeksiyon şeklinde seyreder. Öncelikle risk grubuna daha önce öneriyorduk aşısını ama artık tüm çocukluk çağında 6 ay üstünde her bireye öneriyoruz. Risk grubu dediğimiz kronik hastalığı olan diyabet, şeker, hipertansiyon yine çocuklarda astım ve alerji gibi risk grubunda bulunan çocuklar için grip aşısı birinci koruyucu önlemimiz. Sezon başlarında başlıyoruz Ekim ayı başı gibi Ocak ayı sonuna kadar bu aşıyı yapıyoruz. O yüzden hala fırsat kaçmış değil. Yakalanmadılarsa gribe ki yakalansalar dahi dediğim gibi birçok alt tipi olduğundan bu aşıyla birlikte korunmasını arttırıyoruz. İkincisi okul grubunda özellikle kreşe giden çocuklarda gerçekten el temizliği çok ön planda. Sık sık el yıkamaları, kreş ve okullardaki yüzey temizliğinin bakterilerin virüslerin canlı kalma oranının düşürülmesi nedeniyle oradaki temizliğin çok önemi var. Tabi ki hasta olduklarında da bulaşmayı özellikle azaltmak adına evde kalmalarında da çok fayda var. Çocuklar için grip sezonu kesinlikle geldi. Kasım sonu Aralık gibi zaten başlar aşağı yukarı 2 ay civarında bir pik yapar, sonra okulların tatil olması ve virüsün de inaktif hale gelmesiyle birlikte biraz sakinler ama dediğim gibi aslında bitmez. Şubat-Mart ayı gibi tekrar aktifleşir. Bu yüzden de Ocak ayına kadar aşıların yapılması mutlaka fayda sağlar" ifadelerini kullandı.