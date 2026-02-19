Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü hentbol sporcusu Emirhan Çiftçi, gösterdiği performansla U18 Milli Takımı'na seçildi.

Emirhan Çiftçi, elde ettiği bu önemli başarının ardından Nilüfer Belediyespor'a transfer oldu. Milli takıma yükselen genç sporcu, desteklerinden dolayı Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret ederek teşekkür etti. Bilecik'te yetişen sporcunun ay-yıldızlı forma ile mücadele edecek olması kentte gurur kaynağı oldu.

İl Müdürü Ramazan Demir, 'Emirhan'ın azmi, disiplini ve sahadaki kararlılığı bizleri gururlandırdı. U18 Milli Takımı'na seçilmesi ilimiz adına büyük bir başarıdır. Yeni kulübünde ve ay-yıldızlı forma altında üstün başarılar elde edeceğine yürekten inanıyorum. Sporcumuzu ve emeklerinden dolayı antrenörümüz İsmail Aynur'u tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz' dedi.