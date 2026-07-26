Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden hizmet alan ailelere yönelik bağımlılık eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim programında katılımcılara bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve aile üzerindeki olumsuz etkileri, erken belirtiler ve korunma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Uzmanlar, özellikle çocuk ve gençlerin bağımlılıktan korunmasında ailelerin bilinçli yaklaşımının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, il genelinde düzenlenen eğitimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, 'Bağımlılıkla mücadelede ailelerimizin bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması büyük önem taşıyor. Güçlü aile yapısı, bağımlılıkla mücadelenin en etkili unsurlarından biridir. Bu anlayışla ilimiz genelindeki eğitim çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz' dedi.