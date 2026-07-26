Toplantıda iç ve dış politikadaki önemli gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

Kabinenin öncelikli gündem maddeleri arasında Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM’ye sunulması planlanan yasal düzenlemeler ile güvenlik konuları yer alacak. MİT ve TSK tarafından sahadaki son gelişmelere ilişkin hazırlanan raporların da toplantıda değerlendirileceği belirtiliyor.

Ekonomideki son durum da Kabine’nin gündeminde olacak. Merkez Bankası’nın faizleri değiştirmeme kararının ardından para piyasalarındaki gelişmeler ve fiyat istikrarına yönelik atılabilecek yeni adımlar görüşülecek.

Toplantıda ABD ile İran arasındaki gerilim de ele alınacak. Hürmüz Boğazı’nda artan tansiyonun enerji fiyatlarına ve Türkiye ekonomisine muhtemel etkileri değerlendirilecek.

Kabine üyelerinin ayrıca NATO Zirvesi kapsamında ABD ile yapılan görüşmelerin sonuçlarını masaya yatırması bekleniyor. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslim edilmesine yönelik yürütülen temaslardaki son durumun da gündeme gelmesi öngörülüyor.

Toplantının bir diğer başlığı ise orman yangınları olacak. Yangınlarla mücadelede yürütülen çalışmalar, mevcut hazırlıklar ve riskli bölgelerde alınabilecek ek tedbirler gözden geçirilecek.