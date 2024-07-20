Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan buğday yüklü tır 3 metre yükseklikten alt yola devrildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik-Sakarya kara yolunun seyir halindeki M.Ü. idaresindeki buğday yüklü tır, İçmeler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yaklaşık 3 metre yükseklikten alt yola devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, alt yoldan o anda bir aracın geçmemesi muhtemel bir facianın da önüne geçmiş oldu. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.