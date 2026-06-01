Mahalle ziyaretleri, esnaf buluşmaları ve vatandaş görüşmeleriyle sık sık Yıldırımlılarla bir araya gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu kez de ilçenin büyüklerini ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. Başkan Oktay Yılmaz, Eğitim Mahallesi'nde ikamet eden Nuran Eski ile Piremir Mahallesi'nde yaşayan Şerife teyzeyi evlerinde ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmalarda Başkan Yılmaz, büyüklerin hal ve hatırlarını sorarken onların hayat tecrübelerini de dinledi. Toplumun temel değerlerinden birinin büyüklerine saygı ve vefa olduğunu ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, yaşlıların sadece geçmişin tanıkları değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutan önemli rehberler olduğunu vurguladı.

Vatandaşlarla kurdukları güçlü iletişimin hizmet anlayışlarının temelini oluşturduğunu belirten Başkan Yılmaz, 'Yıldırım'ı sadece projelerle değil, gönüllere dokunarak yönetiyoruz. Ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket ediyor, her yaştan vatandaşımızın görüşlerini önemsiyoruz. Büyüklerimiz bizim baş tacımızdır. Onların hayır duaları, tavsiyeleri ve yaşam tecrübeleri bizim için çok kıymetli. Bugün Nuran teyzemizi ve Şerife teyzemizi ziyaret ederek hem hasbihal ettik hem de taleplerini dinledik. Vatandaşlarımızla gönül bağımızı güçlendirmeye, onların yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren Nuran Eski ve Şerife teyze ise Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür ederek, kendilerini yalnız bırakmamasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.