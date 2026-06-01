Çocukların zihinsel ve duygusal gelişimini destekleyen çalışmalara önem veren Osmangazi Belediyesi, kreş ve gündüz bakımevlerinde gerçekleştirdiği anlamlı etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Erken yaşta sanatla tanışmanın önemini vurgulayan Osmangazi Belediyesi, düzenlediği çömlek atölyeleriyle çocuklara üretmenin keyfini ve geleneksel el sanatlarının kültürel değerini deneyimleme fırsatı sundu. Eğitmenler eşliğinde kilin şekillenme sürecini yakından gözlemleyen atölyedeki çocuklar, kendi elleriyle küçük çömlekler yaparak üretim sürecine aktif olarak katıldı. Çocukların doğayla temas kurması, el becerilerini geliştirmesi ve zekalarını ortaya koymasının hedeflendiği çalışmalar renkli görüntülere sahne olurken, çocukların mutluluğu ve merakı gözlerinden okundu.

Üretmenin sabır ve emek gerektirdiğini uygulamalı olarak öğrenen çocuklar, ortaya çıkardıkları eserlerle büyük sevinç yaşadı. Osmangazi Belediyesi'nin çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunan etkinliklerinin yıl boyunca farklı alanlarda devam edeceği belirtildi.