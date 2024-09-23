Bilecik’te gerçekleştirilen ’Türkiye Yüzyılı Işığında Bilecik Bilim Şenliği’nde çocuklar sanal gerçeklik gözlüğü ile Güneş sistemini gezdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen Türkiye Yüzyılı Işığında Bilecik Bilim Şenliği’nde 50 proje sergilendi. Bilecik Öğretmenevinin bahçesindeki organizasyonun 24 atölye, 30 etkinlik, 4 seminer yapıldı. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı ile Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon (BİL-EN) Programı kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin, 700 başvurudan kabul edilen 50 proje arasına girerek en iyi 3’üncü proje seçildi.

3 gün boyunca devam eden şenliği binlerce çocuk ziyaret ederken, en çok sanal gerçeklik gözlüğü ilgi odağı oldu. Çocuklar gözlüğü takarak, 2 dakika boyunca Güneş sistemini gezdi. Proje hakkında bilgi veren, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yönetim ve Bilişim Sistemleri öğrencisi Çağla Yurtseven, "Burada çocuklara sanal dünyanın gerçekliğini hayal dünyalarının gelişmesine bir imkan sağlamak sanal gözlük ile buluşturuyoruz. Bizim bugün işlediğimiz aslında 3 gün içerisinde işleyeceğimiz bu Güneş sistemi çocukları aslında bir nevi bir uzay mekiği olmadan uzaya çıkarmak ve onlarında hayal gücünü geliştirerek yarım etmeyi amaçlıyoruz. Onun dışında sanal dünyanın nasıl bir yer olduğunu görerek belki ilerleyen hayatlarında ne olmak isteyip isteyeceklerini görebiliyoruz. Bunun dışında sanal gerçekliği, hem gerçekleştirebilecek hem de gerçekleştiremeyecek birlikte birleştirdiği bir dünya söyleyebiliriz. Bunun dışında öğrencileri ikişer dakika alıp çok fazla sıra olduğundan bu deneyimi sağlayarak onları aslında Güneş’in içinden geçip yıldızları, Samanyolu’nu göstererek yardım ediyoruz" dedi.

Şenliğin, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla kurgulandığı belirtildi.