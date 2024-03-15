Bilecik-Bozüyük karayolunda ilerleyen tırın dorsesinden düşen camlar nedeniyle trafik akışı durdu.

Öğle saatlerinde, sürücüsü öğrenilemeyen cam yüklü tır, Pazaryeri kavşağında taşıdığı camlar karayoluna devrildi. Cam kırıkları sebebiyle karayolunda trafik akışı dururken, uzun araç kuyrukları oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, karayoluna düşen cam kırıklarını temizlediler. Yaklaşık bir saat süren temizleme çalışmalarının ardından trafik tekrardan açıldı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.