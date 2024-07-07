Bilecik’te vatandaşlar, bazı sokak aralarında üzerinde hiçbir uyarıcı levha olmayan direklerden şikayetçi olduklarını belirtti.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Kasaplar Sokak üzerinde yaya kaldırımında üzerinde hiçbir uyarıcı levha olmayan direk görenleri hayrete düşürüyor. Sokak esnafı direğin aylardır bu şekilde olduğunu ve kimsenin ne tabela koyduğunu ne de direği kaldırmak için bir çalışma yapılmadığını söylediler.

Öte yandan, bu sokak haricinde birkaç sokakta daha bu şekilde üzerinde uyarıcı levha olmayan direklerin olduğu görüldü.