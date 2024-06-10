Bilim Olimpiyatları’nda elde ettikleri başarılarla gurur kaynağı olan Balıkesir’in genç bilim insanları Altıeylül Fen Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’yı ziyaret etti.

Altıeylül Fen Lisesinde Matematik Öğretmeni Süleyman Emre Başkurt ve Gökhan Güneş’in koordinesinde düzenlenen Bilim Olimpiyatları’na katılım için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Olimpiyatlara katılmak isteyen onlarca öğrenci arasından sınavla seçilenler, İstanbul Üniversitesinde yapılan yarışmalarda madalya kürsüsüne çıktı.

Çeşitli bilim dallarında yarışan öğrenciler, bilgi ve yeteneklerini sergileyerek hem bireysel hem de takım olarak önemli dereceler elde etti. Bu yıl düzenlenen olimpiyatlarda, matematik alanında üstün performans gösteren gençler, ulusal arenada ses getirdi.

Yapılan sınavla oluşturulan Altıeylül Fen Lisesi Matematik Olimpiyat Takımı, 8 ay boyunca haftada üç gün boyunca öğretmenleri rehberliğinde çalışarak hazırlıklarını sürdürdü. Bu yoğun emek ve çalışmanın sonucunda, takım ilk olarak Türkiye Matematik Yarışmasına katıldı. Bu yarışmada başarılı olan Mert Eren Kaymak, Umut Can Coşkun, Musab Bedirhan Demir ve Yusuf Ali Bozkurt finale kalmayı başardı.

Final müsabakaları İzmir Bornova Anadolu Lisesinde yapıldı. Alfen Matematik Olimpiyat Takımı 16 öğrenciyle Uluslararası Antalya Matematik Olimpiyatları’na katıldı. Yarışmalar sonucunda, 10. sınıf öğrencisi Mert Eren Kaymak, Uluslararası Antalya Matematik Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Matematik Yarışmasında ise 9. sınıf öğrencileri Umut Can Coşkun ve Musab Bedirhan Demir gümüş madalya, 10. sınıf öğrencisi Mert Eren Kaymak ve 9. sınıf öğrencisi Yusuf Ali Bozkurt bronz madalya kazanarak toplamda 5 madalya ile Balıkesir’e döndü.

Başarılı öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı; öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerini başarılarından dolayı tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Öğrencilerimizin bu başarısı, bilimsel araştırma ve eğitimin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, Balıkesir’de gençlerimizin potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu da kanıtlıyor. Bilim Olimpiyatları’nda elde edilen başarılar, ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesine katkı sağlayarak önemli bir adım teşkil ediyor."