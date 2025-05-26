Olayda ağır yaralanan ve 40 gün boyunca bitkisel hayatta kalan Sökmen, yaklaşık dokuz ay süren tedavi sürecinin ardından hayata tutundu. Vücudunda binin üzerinde şarapnel parçası taşımasına rağmen, görevini ve vatan hizmetini bırakmadı.

Doktorların “görev yapamaz” raporuna rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde on yıl daha aktif görevde kalan Sökmen, sağlık durumunun ilerlemesiyle birlikte TSK’dan “malûl gazi” unvanıyla ayrıldı. Devletin tanıdığı istihdam hakkıyla kamu hizmetine adım atan Sökmen, 2016 yılındaki FETÖ darbe girişimi sonrası boşalan Yazı İşleri Müdürlüğü görevine getirildi. Bu görevde uzun yıllar boyunca görev yaptıktan sonra yaklaşık beş ay önce Çiftlikköy Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğüne atandı.

Vücudunda hâlâ binin üzerinde şarapnel taşıyan Sökmen, zaman zaman yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen görevine sadakatle devam ediyor. Devlete olan bağlılığını her fırsatta dile getiren Sökmen, kendisine yöneltilen “aynı görevi tekrar yapar mıydınız?” sorusuna tereddütsüz “Bu eşsiz vatan için, ay yıldızlı bayrak için seve seve şehit olmaya hazırım” cevabını veriyor.

Şehitlik ve gaziliği en yüce mertebeler olarak tanımlayan Yücel Sökmen, “Canımız, üzerinde yaşadığımız topraktan daha değerli değil. Şehit olmayı istedik ama nasip olmadı. Gazi olarak yaşamaya devam ediyoruz” sözleriyle yaşadığı süreci özetliyor. Disiplini, sorumluluk anlayışı ve devletine olan sadakatiyle örnek bir kamu görevlisi olarak takdir topluyor.