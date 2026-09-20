Sosyal yardım alan milyonlarca vatandaşı kapsayan yeni uygulamayla, çalışabilecek durumda olan yararlanıcılar istihdama yönlendirilecek. Belirlenen kriterleri taşıyan kişiler İŞKUR tarafından takip edilecek; uygun bulunanlar iş fırsatlarına veya mesleki eğitim programlarına dahil edilecek.

Kanal D’de yer alan habere göre, sosyal yardım alan kişiler için uygulanacak yeni sistemin ayrıntılarını İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Canan Erdoğan değerlendirdi. Erdoğan, sistemin özellikle çalışabilecek durumda olan sosyal yardım yararlanıcılarının istihdama kazandırılmasını hedeflediğini belirtti.

SOSYAL YARDIMDAN YARARLANANLARIN KAPSAMI

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Canan Erdoğan, sosyal yardım programlarından yararlanan kesimin kapsamını şöyle açıkladı:

“İhtiyaç sahibi ve düşük gelirli olan aileler. İhtiyaç sahibi olan yaşlılar. Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi bireyler.”

Devletin farklı sosyal yardım programlarından yararlananların sayısına da değinen Erdoğan, “Yaklaşık 4 milyon hanenin yararlandı. Bunun da yaklaşık 15 milyon kişiye tekabül ettiği ifade ediliyor.” dedi.

18-55 YAŞ ARASINDAKİLER İŞKUR’A YÖNLENDİRİLECEK

Yeni uygulamada, çalışma imkânı bulunan sosyal yardım yararlanıcıları için istihdam odaklı bir süreç devreye girecek. 18 yaşını tamamlamış ve 55 yaşından gün almamış, çalışabilir durumdaki kişiler otomatik olarak İŞKUR sistemine bildirilecek.

Bu kişilerin 20 gün içinde İŞKUR tarafından görüşmeye çağrılması öngörülüyor. Uygun iş imkânı bulunanlar istihdama yönlendirilirken, mesleki yeterlilik kazanması gerekenler ise eğitim programlarına dahil edilecek.

İŞ TEKLİFİNİ ÜÇ KEZ REDDEDENİN YARDIMI KESİLECEK

Yönlendirmeleri kabul etmeyen sosyal yardım yararlanıcıları için yaptırım uygulanması da gündemde. Doç. Dr. Canan Erdoğan’ın aktardığına göre, kendisine önerilen iş veya yönlendirmeyi art arda üç kez reddeden kişilerin sosyal yardım ödemeleri kesilebilecek.

Orta Vadeli Program’da da yer alan düzenlemeyle, sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif iş gücü politikaları arasındaki bağın daha güçlü hale getirilmesi amaçlanıyor.

AMAÇ İSTİHDAMA KAZANDIRMAK

Yeni uygulamanın temel amacını da değerlendiren Erdoğan, çalışabilecek durumda olduğu halde sosyal yardımlardan faydalanan kişilerin iş gücü piyasasına dahil edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Erdoğan, “Burada amaçlanan çalışabilir durumda olup da sosyal yardımlardan faydalanan kişilerin mümkün olduğunca istihdama kazandırılmasıdır.” ifadelerini kullandı.