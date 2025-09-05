Koronavirüs salgınına karşı ilk onaylı aşıyı geliştiren BioNTech'in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, başarılarıyla gündemdeki yerini koruyor. Merkezi Almanya’da bulunan BioNTech, kanser tedavisine yönelik yürüttüğü çalışmalarda kritik bir aşamayı geride bıraktı.

Birincil Hedef Başarıyla Tamamlandı

Şirketin, Çinli ortağı DualityBio ile birlikte geliştirdiği BNT323 adlı immünoterapi ilacı, Çin’de yürütülen klinik bir araştırmada hedeflerine ulaştı.

"Önemli Bir Noktaya Gelindi"

Gelişmeyi değerlendiren BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Özlem Türeci, bu başarıyı şirketin kanserle mücadele vizyonu açısından kritik bir eşik olarak tanımladı. Türeci, “Bu aday ile birlikte ilk onkoloji programımız, ileri klinik gelişim aşamasında lisans almaya yönelik faz-3 sürecinde önemli bir noktaya geldi,” dedi.

İlk Evre Meme Kanserini Tedavi Edebilir

Şirketin açıklamasına göre, "Trastuzumab Pamirtecan" adlı ilaç adayı, ileri evre ve tedavisi zor meme kanseri hastaları üzerinde yapılan ara analizde, halihazırda onaylı bir tedaviye kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir yaşam süresi avantajı sağladı. Bu sonuç, hastalığın ilerlemediği dönemde ölçüldü.

Küresel Onkoloji Stratejisinin Bir Parçası

Türeci, Trastuzumab Pamirtecan’ın “olağanüstü potansiyele sahip bir ADC adayı” olduğunu belirterek, ilacın BioNTech’in küresel onkoloji stratejisinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Ayrıca, ilacın kombinasyon tedavilerinde de değerlendirilmesi planlanıyor.

AB ve ABD'de Ruhsat Başvurusu İçin Yeni Süreç

BioNTech, BNT323'ün küresel geliştirme sürecini hızlandırmayı planlıyor. ABD ve Avrupa Birliği'nde ruhsat başvuruları için ikinci bir küresel faz-3 çalışması da halihazırda devam ediyor. Ayrıca ilaç, meme kanserinin ötesinde başka kanser türlerinde de test ediliyor.