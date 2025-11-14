Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin, pankreasın yeterli insülin üretememesi veya vücudun insülini doğru kullanamaması sonucu geliştiğini belirten Dr. Yıldırım, bu durumun zamanla kalıcı ve ciddi sağlık sorunlarına yol açtığına dikkat çekti. "Diyabet sadece bir şeker hastalığı değildir; kalp krizi, böbrek yetmezliği ve görme kaybının en büyük nedenlerinden biridir" diyen Yıldırım, hastalığın genellikle sinsi ilerlediğini, bu nedenle birçok hastanın teşhis konulana kadar farkına varmadığını söyledi.

Erken belirtilere dikkat çeken Dr. Yıldırım, "Ağız kuruluğu, sık idrara çıkma, halsizlik, plansız kilo kaybı, bulanık görme gibi şikayetler diyabetin habercisi olabilir. Bu durumda vakit kaybetmeden kan şekeri ölçümü yapılmalıdır" dedi.

Diyabet tedavisinde en önemli noktanın yaşam tarzı değişikliği olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve bilinçli takip diyabetle mücadelede en güçlü silahlarımızdır. Tip 1 diyabetliler ömür boyu insüline ihtiyaç duyar, Tip 2 diyabette ise yaşam alışkanlıklarıyla hastalık kontrol altına alınabilir" diyerek konuşmasını tamamladı.