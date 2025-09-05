Türkiye'de uzun süredir gündemde olan nafaka, tazminat ve boşanma davalarına ilişkin yeni düzenlemeler yakında hayata geçiriliyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte aile hukukunda köklü değişiklikler yapılması hedefleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hazırlıkları tamamlanmak üzere olan yargı paketi taslağının, boşanma davalarının süresini kısaltmayı hedeflediğini açıkladı. Boşanma davalarının uzun sürmesinin kadınların mağduriyetine yol açtığını belirten Bakan Tunç, davaların daha hızlı sonuçlandırılacağını ifade etti.

Taslak ile maddi ve manevi tazminat davaları ile nafaka davalarının ayrı yürütülmesi sağlanacak. Boşanma sürecindeki kadınların korunması ve barınma imkanlarının temin edilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da çalışmalar yürütüyor.

Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte hazırlanan aile hukuku paketini meclise sunacak. Yeni düzenlemelerin, boşanma davalarında kadın mağduriyetini azaltması ve aile hukuku süreçlerini hızlandırması hedefleniyor.