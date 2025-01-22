Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla viski, votka ve cin gibi ithal ağır alkollü içeceklere zam geldiğini duyurdu. Dündar'ın paylaştığı listeye göre zamlı fiyatlar şu şekilde açıklandı:

Viski Grubu:

Hankey Bannister 21 Years Old (70 cl): 9.900 TL

(70 cl): 9.900 TL Hankey Bannister 12 Years Old (70 cl): 1.750 TL

(70 cl): 1.750 TL Hankey Bannister Heritage Blend (70 cl): 1.650 TL

(70 cl): 1.650 TL Hankey Bannister Blended Scotch (35 cl): 550 TL, (50 cl): 775 TL, (70 cl): 990 TL

Votka Grubu:

Pravda Bio Vodka (70 cl): 2.690 TL

(70 cl): 2.690 TL Pravda Vodka (70 cl): 2.450 TL, (300 cl): 10.750 TL

(70 cl): 2.450 TL, (300 cl): 10.750 TL Pravda Espresso Vodka (70 cl): 1.990 TL

(70 cl): 1.990 TL Khortytsta Black & Gold Vodka (35 cl): 525 TL, (50 cl): 715 TL, (70 cl): 950 TL, (100 cl): 1.295 TL

(35 cl): 525 TL, (50 cl): 715 TL, (70 cl): 950 TL, (100 cl): 1.295 TL Khortytsta Classic Vodka (35 cl): 429,50 TL, (50 cl): 599,50 TL, (70 cl): 799,50 TL, (100 cl): 1.099,50 TL

(35 cl): 429,50 TL, (50 cl): 599,50 TL, (70 cl): 799,50 TL, (100 cl): 1.099,50 TL Pervak Buğday Vodka ve Pervak Çavdar Vodka (35 cl): 450 TL, (50 cl): 615 TL, (70 cl): 825 TL, (100 cl): 1.125 TL

Cin Grubu:

Ashmont Premium Gin (70 cl): 2.150 TL

(70 cl): 2.150 TL Caorunn Small Batch Gin (70 cl): 2.150 TL

(70 cl): 2.150 TL Nestville Dry Gin (35 cl): 499 TL, (50 cl): 699 TL, (70 cl): 915 TL, (100 cl): 1.275 TL