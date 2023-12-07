Bursa semalarında akşam saatlerinde meydana gelen olağanüstü bir görsel şölen, yüzlerce sığırcık kuşunun elektrik direkleri ve tellerine sürü halinde konmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kuşların hava üzerinde sergiledikleri muazzam uyum, izleyenleri adeta büyüledi. Oluşturdukları estetik figürlerle gökyüzünde adeta dans eden sığırcık kuşları, ani ve etkileyici dönüş hareketleriyle izleyicilerin hayranlığını kazandı.

Elektrik direkleri ve tellerine konan yüzlerce sığırcık kuşu, görsel bir şölen sunarak izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Kuşların doğal davranışlarıyla sergiledikleri bu etkileyici performans, havanın kararmasıyla birlikte son buldu. Gökyüzündeki bu olağanüstü gösteriyi gözlemleyen vatandaşlar, bu anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarıldı.